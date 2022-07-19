Грабіжником, який вбив чоловіка у Рівному, виявився поліцейський з Львівської області: фото

Поліцейські встановили особу зловмисника.
Грабіжником, який під час нападу на обмінник застрелив чоловіка у Рівному, виявився поліцейський з Львівскьої області.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.
"Встановлено особу зловмисника, причетного до умисного вбивства у Рівному. Ним виявився 27-річний поліцейський із Львівщини", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазанчили, керівництво поліції Рівненської та Львівської областей "всіляко сприятиме об’єктивному та неупередженому розслідуванню умисного вбивства".
Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, у Рівному грабіжник під час нападу на пункт обміну валют застрелив 42-річного чоловіка, який намагався завадити йому. Поліцейські опублікували фото зловмисника з камер відеоспостережнення і просили громадськість подомогти у розшуку злочинця, який втік з місця події.
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