Грабіжником, який вбив чоловіка у Рівному, виявився поліцейський з Львівської області: фото

Грабіжником, який під час нападу на обмінник застрелив чоловіка у Рівному, виявився поліцейський з Львівскьої області.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

"Встановлено особу зловмисника, причетного до умисного вбивства у Рівному. Ним виявився 27-річний поліцейський із Львівщини", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазанчили, керівництво поліції Рівненської та Львівської областей "всіляко сприятиме об’єктивному та неупередженому розслідуванню умисного вбивства".

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, у Рівному грабіжник під час нападу на пункт обміну валют застрелив 42-річного чоловіка, який намагався завадити йому. Поліцейські опублікували фото зловмисника з камер відеоспостережнення і просили громадськість подомогти у розшуку злочинця, який втік з місця події.

Фото із камер спостереження чоловіка, який скоїв вбивство у Рівному

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