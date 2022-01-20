Водій говорив по телефону: у Львові маршрутка врізалась у два автомобілі, які зупинились на світлофорі

Водій говорив по телефону: у Львові маршрутка врізалась у два автомобілі, які зупинились на світлофорі

На водія склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

У Львові на вулиці Городоцькій водій маршрутки врізався у два автомобілі, які зупинились на світлофорі. У поліції зазначили, що маршрутник вчасно не зупинився, бо розмовляв по телефону.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

За даними поліції, 19 січня водій маршрутки на світлофорі врізався в автомобілі Kia та Citroen. У ДТП ніхто не постраждав. Правоохоронці зазначили, що на відео видно, як чоловік одразу після ДТП викинув з рук ймовірно мобільний телефон.

Поліції маршрутник повідомив, що він вчасно почав гальмувати, але його занесло на бруківці. На нього склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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