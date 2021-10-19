Готуються до напливу дітей з коронавірусом: у львівському Охматдиті збільшили кількість ліжок до 120

Готуються до напливу дітей з коронавірусом: у львівському Охматдиті збільшили кількість ліжок до 120

Раніше медзаклад міг прийняти лише 50 маленьких пацієнтів з COVID-19.

У Львівській обласній дитячій лікарні Охматдит готуються до напливу дітей з коронавірусом. У медзакладі відділення для дітей з COVID-19 розширили до 120 ліжкомісць.

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Про це під час брифінгу в Львівській ОДА повідомив в. о. директора лікарні Богдан Мальований.

Раніше у медзакладі могли водночас приймати до 50 пацієнтів, тепер же лікарня зможе прийняти на 70 пацієнтів більше.

"Ліжкову мережу ми розширюємо до 120 ліжок. Вже сформовані бригади і ми готові приймати більшу кількість дітей", — сказав Богдан Мальований.

Зараз в Охматдиті на лікуванні з COVID-19 перебуває 40 дітей, ще у шістьох дітей - підозра на коронавірус.

За словами в. о. директора лікарні, найважча пацієнтка це 3-місячна дитина, яка перебуває на апараті ШВЛ. У неї ускладнена пневмонія, але вона піддається лікуванню.

"Стан дитини важкий, але вже є позитивна динаміка", - каже Богдан Мальований.

Також у "ковідному" відділенні перебуває новонароджена дитина, мама якої була хвора на COVID-19.

Нагадаємо, у Львівській області станом на ранок 19 жовтня коронавірус виявлено у 959 осіб, з них 461 - мешканець Львова. За минулу добу лабораторні центри провели 2605 ПЛР-тестів.

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