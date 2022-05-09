Готував підривну діяльність на Львівщині: СБУ затримала російського агента з важливою інформацією

Готував підривну діяльність на Львівщині: СБУ затримала російського агента з важливою інформацією

Контррозвідка СБУ викрила громадянина України, який працював на російські спецслужби.

Зрадника затримали у Львівській області, не дозволивши йому передати ворогу важливу інформацію.

Про це сьогодні, 9 травня, повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

"Служба безпеки України запобігла передачі важливої розвідувальної інформації ворожим спецслужбам. Зрадник планував провести підривну діяльність на території Львівщини", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що українець тривалий час підтримував зв’язок із представником спецслужби РФ. За завданням куратора зрадник збирав інформацію для проведення підривної діяльності на шкоду державі.

Контррозвідники спецслужби блокували можливість передачі важливої інформації ворогу.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

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