Готувалась до весілля: що відомо про 32-річну Анастасію Сенів, яку у Львові вбила російська ракета

Російська терористична армія у ніч проти 6 липня завдала ракетного удару по житловому будинку у Львові, через що загинули 5 людей. Серед покійних - 32-річна Анастасія Сенів та її мати Мирослава Садова.

Про це пише "Суспільне".

Анастасія працювала на відділенні "Укрпошти", проте від початку війни на одному із львівських видань дівчина почала на волонтерських засадах працювати асистентом журналіста, а згодом - стала нічним редактором стрічки новин.

Головна редакторка "Varta1" Роксолана Зінкевич, де працювала Анастасія, розповіла, що в ту трагічну ніч дівчина опівночі закінчила свою зміну та пішла спати. А вже через кілька годин пролунали потужні вибухи: російська ракета поцілила у будинок, де проживала дівчина та її мати.

Анастасія Сенів і її мати Мирослава Садова. / Фото: із соцмереж

Колеги згадують про покійну, як про дуже добру та щиру людину. Вони зазначають, що Анастасія Сенів перед тим, як її вбила російська ракета, готувалась до весілля.

"Це надзвичайно світла людина. Якщо взяти до уваги багатьох моїх знайомих, друзів чи близьких людей, то саме вона була такою людиною, яка випромінювала справжнє добро та гарну енергетику. Вона була надзвичайно активною, займалась волонтерством у благодійному фонді, також була парафіянкою Львівської Катедри. Добра, чуйна дівчина, за якою ніколи не було ніякого негативу", - згадує Роксолана Зінкевич.

IТ коледж Львівської політехніки у Facebook повідомив, що Анастасія Сенів була їхньою випускницею. Дівчина старанно вчилась та була старостою групи.

"Анастасія сумлінно виконувала обов’язки старости в навчальній групі ОПЗ-16/26. Закінчивши коледж з відзнакою, продовжила своє навчання в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова. Відмінно завершила навчання і успішно працювала в дирекції Акціонерного товариства “Укрпошта”, - згадують педагоги.

Ракетний удар по житловому будинку у Львові

У ніч проти 6 липня російська терористична армія завдала чергового ракетного удару по Львові. Російські терористи цинічно вночі обстріляли один із житлових будинків, у якому спали люди. Через це на місці трагедії загинуло 5 жителів Львова та ще 40 осіб отримали травми.

Загалом по Львівщині терористи запустили 10 ракет "Калібр", з яких 7 - вдалось збити.

У Львові руйнувань зазнали понад 30 будинків, більше 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Також пошкоджена одна підстанція у Львові, тому 150 абонентів були без електропостачання.

Російське окупаційне Міноборони цинічно повідомило, що в що в обстріляному житловому будинку були "танки Challenger та 800 воїнів".

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