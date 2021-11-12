Головного інфекціоніста Львівської області госпіталізували з COVID-19

Директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко щепився від коронавірусу, тому його колеги сподівються, що вакцинація допоможе йому легше перенести хворобу.

Головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко захворів на COVID-19. Зараз він перебуває на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні, де є її директором.

Як повідомляє ZAXID.NET, у медзакладі розповіли, що очільник лікарні перебуває на стаціонарному лікуванні, а не у реанімації, як про це писали деякі місцеві ЗМІ.

Утім коментувати стан Сергія Федоренка відмовились, пославшись на лікарську таємницю.

Відомо, що директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко вакцинувався від коронавірусу серед перших лікарів на Львівщині ще 25 лютого 2021 року.

"Зважаючи на загальний стан здоров’я 59-річного медика, його колеги сподіваються, що саме вакцинація дозволить йому перенести хворобу відносно легко", - йдеться у повідомленні.

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