Головна Ялинка Львова: яким буде новорічне дерево та коли його засвітять

Головна Ялинка Львова: яким буде новорічне дерево та коли його засвітять

Майбутня головна ялинка 17 метрів заввишки.

Львів активно готується до новорічно-різдвяних свят. Сьогодні повинні зрізати у лісі новорічну ялинку, що незабаром стоятиме в середмісті.

Звідки до Львава привезуть ялинку та де поставлять, розповіла кореспондентка ТСН.Ранок 12 грудня.

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Майбутня головна ялинка 17 метрів заввишки, гілляста і пишна. Гілки навіть підперті, щоб не зламалися. Багато років вона росла на подвір’ї мшканця села Оброшино Василя Козленка. Втім, ось-ось її зріжуть і повезуть до Львова. Техніки ще немає, але не фахівцю зрозуміло, що комунальним доведеться не легко, бо ялинка росте впритул до будинку.

Чому пан Василь вирішив подарувати містові свою ялинку, поки що не знаємо. Господарями ми наразі не застали.

Знаємо, що ялинку будуть підчеплювати за троси і за допомогою крана поступово зрізати. Це триватиме кілька години. Далі дерево повантажать на машину і у супроводі поліції повезуть на площу перед оперним театром, де її традиційно поставлять.

Новини Львова: зрізають ялинку, що незабаром стоятиме в середмісті

Нагадаємо, у Львові вже склалася добра традиція. Кілька років поспіль ялинку містові дарують. Двічі люди з довколишніх сіл віддавали з своїх обійсть величезне дерево. Було, що і завод дарував зелену красуню. Торік привезли з лісгоспу, а от зараз знову подарунок від людей.

Цьогорічна ялинка на метр вища за торішню, чим її прикрашатимуть обов’язково розпитаємо згодом. Урочисто засвітять новорічне дерево 17 грудня у п’ятницю.