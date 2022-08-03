Голова Львівської ОВА підтримав пропозицію надати 80-й ОДШБ ім’я Шухевича

Теперішні окупанти бояться львівський десантників не менше, ніж радянський вождь Йосип Сталін – Шухевича.

Про це Козицький повідомив у Мережі 3 серпня.

"Підтримую пропозицію надати 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ ім’я Романа Шухевича. Повністю погоджуюсь із аргументами воїнів, які запропонували цю ідею: Роман Шухевич – єдиний військовий діяч такого рівня в українській історії, який є уродженцем Львова. Бригада – львівська. Ворог у нас не змінився. А теперішні окупанти бояться наших десантників не менше, ніж сталін Шухевича", – йдеться в заяви голови ОВА.

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Тож Козицький закликав усіх уповноважених підтримати таку ідею. Він наголосив, що жива пам’ять про предків – також зброя.

Зауважимо, з проханням присвоїти 80-й бригаді ім'я Шухевича напередодні звернулися самі львівські десантники.

Роман Шухевич – політичний та військовий діяч, головнокомандувач УПА, один з лідерів національного руху за незалежність України під час Другої світової війни і в перші роки після неї. Шухевич керував українським підпіллям і збройною боротьбою проти радянської влади від 1944 до 1950 року в Україні. Загинув 1950 року під час спецоперації радянських спецслужб щодо його затримання.

Нагадаємо, в середині липня було опубліковане відео того, як львівські десантники знищили два російські танки з екіпажами.

22-річний львів'янин щодня пробігає напівмарафон та збирає гроші на дрон для ЗСУ

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