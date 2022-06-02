Голова Львівської ОВА анонсував збільшення пунктів пропуску на кордоні з Польщею: подробиці

Голова Львівської ОВА анонсував збільшення пунктів пропуску на кордоні з Польщею: подробиці

У Львівській області до 2024 року запрацює новий пункт пропуску на кордоні з Польщею - "Нижанковичі-Мальховіце".

Також на цьому напрямку планують запустити залізничне сполучення до польського Перемишля.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Козицький зазначив, що Польща уже виконує будівельні роботи, щоб запустити новий пункт пропуску. Майбутній пункт пропуску розрахований на автомобілі, масою до 3,5 тонн. Визначена вартість робіт – 109 мільйонів злотих. Проєкт фінансує Польща.

На Львівщині за кредитні кошти від Польщі також ремонтують дорогу Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий. Наразі українська сторона відновила реалізацію цього проєкту, оскільки від початку війни він був заморожений.

"Також плануємо спільно з польською стороною відновити залізничне сполучення з цього напрямку до Перемишля. Протяжність колії – 23 кілометри. Працюємо над проєктно-кошторисною документацією. Польська сторона виділила 40 мільйонів злотих на свою частину залізниці, протяжністю 7 кілометрів", - наголосив Козицький.

На пункті пропуску "Рава-Руська" зараз триває облаштування пішого переходу. Його планують завершити на початку 2023 року.

"Цей перехід відповідатиме стандартам інклюзії (пандус, додаткові туалети). Проєкт фінансується за польські кредитні кошти в межах міжурядової угоди між Україною та Польщею. Вартість – близько 1,5 мільйона євро", - пояснив голова Львівської ОВА.

Нагадаємо, у Польщі припинять виплачувати фіндопомогу за утримання українців.

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