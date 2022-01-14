"Голодна туса": як покарали блогера, який влаштував еротичну вечірку у роковини Голодомору

"Голодна туса": як покарали блогера, який влаштував еротичну вечірку у роковини Голодомору

Заліско сплатить 17 тисяч гривень штрафу.

Скандального блогера Олександра Заліска оштрафували за порушення карантину під час так званої "голодної туси", яку він влаштував у День пам’яті жертв Голодомору.

Про це розповіли у Галицькому районному суді Львова.

Заліско сплатить 17 тисяч гривень. Сам блогер на засідання суду не з’явився. Проте адвокат заявив, що його підзахисний повністю визнає свою провину.

Нагадаємо, відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених у День пам'яті жертв голодоморів.

Цей інцидент викликав хвилю обурення у суспільстві. Відомі українські компанії припинили співпрацю з Заліском та іншими скандальними блогерами, які "засвітилися" на еротичній вечірці в роковини Голодомору.

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