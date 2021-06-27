Годину проводили реанімаційні заходи: деталі трагедії, що сталася на Львівському півмарафоні

Загиблий планував покращити свій результат після Київського півмарафону.

27 червня у Львові на півмарафоні помер 23-річний хлопець. Це сталося за 200 метрів до фінішу.

Про деталі події розповіли у Львівській міській раді.

"Вперше за 6 років проведення Львівського півмарафону у нас, на жаль, трапився нещасний випадок. Один учасник, якому було 23 роки, втратив свідомість на 21 кілометрі, фактично за 200 метрів до фінішу. За 20 метрів від нашого посту була Мальтійська служба, що одразу оперативно почала проводити реанімаційні заходи. Через 5 хвилин прибула швидка допомога, яка також продовжила надавати невідкладну допомогу. Годину проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, нашого учасника не вдалося врятувати. Наразі більш детальної інформації нам не відомо", - пишуть у опвідомленні.

У міськраді акцентують, що подивилися статистику його стартів: загиблий брав участь у Київському півмарафоні у 2019 році і пробіг його за 1 годину 54 хвилини. Він планував покращити свій результат на Львівському півмарафоні і фінішувати за 1 годину 45 хвилин. Дистанцію на 15 кілометрів він подолав за годину і 15 хвилин. Тобто він дійсно біг швидко.

"Зараз ми не можемо точно сказати, чому так сталось, але зі свого боку ми зробили все можливе. На нашій події сьогодні працювало 13 карет швидкої допомоги, 33 представники Мальтійської служби. Весь маршрут побудований таким чином, щоб ми завжди могли швидко реагувати і в разі потреби надавати допомогу", - зазначили у ЛМР.

Зазначають, що кожен учасник забігу застрахований, відтак рідні загиблого отримають фінансову допомогу.

"Сьогодні сталася велика біда. Висловлюємо щирі співчуття рідним учасника. Наше завдання - зробити так, щоб таких трагедій більше ніколи не повторювалось. Правоохоронні органи будуть з'ясовувати всі деталі загибелі хлопця", - додав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

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