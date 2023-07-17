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"Гейзери" на вулицях, підтоплення та "дощ" у ТРЦ: Львів накрила сильна гроза з блискавкою та громом (фото, відео)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1477
Час на прочитання
2 хв
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"Гейзери" на вулицях, підтоплення та "дощ" у ТРЦ: Львів накрила сильна гроза з блискавкою та громом (фото, відео)

Негода у Львові / Фото: "Варта 1"

В Мережі публікують відео влучання блискавки по Львову.

У Львові ввечері, 17 липня, почалася сильна гроза з блискавкою та громом. Через це частина вулиць у місті вже поплила.

Про це повідомляють жителі Львова в соціальних мережах.

Сильна гроза у Львові почалася орієнтовно о 21:30. У місті було чути потужний грім та видно блискавку. 

Через негоду частина центральних вулиць уже "поплила". На проспекті Чорновола подекуди вода сягає вище колін.

Місцеві жителі знімають на відео "гейзери" - з каналізаційних люків проривається вода.

Блискавка у Львові / © із соцмереж
Блискавка у Львові / Фото: із соцмереж

Також жителі Львова повідомляють, що в одному з ТРЦ міста з даху ллється вода. В Мережі також публікують відео, як блискавка вдаряє по місту.

Львів накрила потужна гроза: частину міста підтопило 

Львів накрила потужна гроза: частину міста підтопило 

Користувачі соцмереж пишуть, що вона начебто поцілила по житловому будинку в Галицькому районі міста, там ніхто не постраждав. Проте міський голова Львова Андрій Садовий інформацію про це спростував.

"Інформація про влучання блискавки в будинок не підтвердилася. Є повідомлення про влучання у 2 трансформатори. Можуть бути перебої з електрикою. Аварійні бригади працюють!" - написав Садовий.

У Львові блискавка влучила у житловий будинок

У Львові блискавка влучила у житловий будинок

Жителі деяких вулиць Львова повідомляють про проблеми з електрикою.

Нагадаємо, у Львові на 11-й день після ракетного удару з-під завалів врятували кота Черчилля.

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Дата публікації
Перегляди
1477
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