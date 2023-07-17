"Гейзери" на вулицях, підтоплення та "дощ" у ТРЦ: Львів накрила сильна гроза з блискавкою та громом (фото, відео)

В Мережі публікують відео влучання блискавки по Львову.
У Львові ввечері, 17 липня, почалася сильна гроза з блискавкою та громом. Через це частина вулиць у місті вже поплила.
Про це повідомляють жителі Львова в соціальних мережах.
Сильна гроза у Львові почалася орієнтовно о 21:30. У місті було чути потужний грім та видно блискавку.
Через негоду частина центральних вулиць уже "поплила". На проспекті Чорновола подекуди вода сягає вище колін.
Місцеві жителі знімають на відео "гейзери" - з каналізаційних люків проривається вода.
Також жителі Львова повідомляють, що в одному з ТРЦ міста з даху ллється вода. В Мережі також публікують відео, як блискавка вдаряє по місту.
Користувачі соцмереж пишуть, що вона начебто поцілила по житловому будинку в Галицькому районі міста, там ніхто не постраждав. Проте міський голова Львова Андрій Садовий інформацію про це спростував.
"Інформація про влучання блискавки в будинок не підтвердилася. Є повідомлення про влучання у 2 трансформатори. Можуть бути перебої з електрикою. Аварійні бригади працюють!" - написав Садовий.
Жителі деяких вулиць Львова повідомляють про проблеми з електрикою.
Нагадаємо, у Львові на 11-й день після ракетного удару з-під завалів врятували кота Черчилля.
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