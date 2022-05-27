Гепатит та туберкульоз: у Львові через війну можливі спалахи інфекційних хвороб

Гепатит та туберкульоз: у Львові через війну можливі спалахи інфекційних хвороб

У Львівській області через війну можливі спалахи інфекційних хвороб.

Влада області очікує, що може побільшати випадків туберкульозу, гепатитів та кишкових хвороб.

Про це під час брифінгу повідомив керівник департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА Орест Чемерис.

Він зазначив, що це пов'язано з тим, що до Львова прибуває багато внутрішніх переселенців, у яких виявляють інфекційні захворювання. Наразі ж вони не є масовими, оскільки їх виявляють та відправляють людей на лікування. Зокрема, у місцях масового поселення людей було виявлено кишкову паличку.

"Збільшення кількості населення у Львові, чисельні місця масового поселення додають тривоги, що справді, через це можуть розповсюджуватися різного роду захворювання", - сказав Чемерис.

Нагадаємо, українські кардіохірурги продовжують здійснювати унікальні операції, яких навчають західних колег.

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