Фото дня: черги зі швидких вишикувалися перед лікарнею для хворих на коронавірус у Львові

Львів на порозі "червоної" зони через спалах коронавірусу.
У Львові через спалах COVID-19 до ковідного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги утворились черги із автомобілів швидкої допомоги. Сюди 4 жовтня за добу було госпіталізовано 81 хворого - це рекордна кількість за весь час пандемії коронавірусу в Україні.
Разом з тим коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 5 вересня, демонструє зростання. За вчорашню добу в області підтверджено 592 позитивні ПЛР-тести, а у Львові – 284.
Міський голова Львова Андрій Садовий вже попередив, що місто невдовзі може потрапити до "червоної" зони адаптивного карантину.