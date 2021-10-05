Фото дня: черги зі швидких вишикувалися перед лікарнею для хворих на коронавірус у Львові

Фото дня: черги зі швидких вишикувалися перед лікарнею для хворих на коронавірус у Львові

Львів на порозі "червоної" зони через спалах коронавірусу.

У Львові через спалах COVID-19 до ковідного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги утворились черги із автомобілів швидкої допомоги. Сюди 4 жовтня за добу було госпіталізовано 81 хворого - це рекордна кількість за весь час пандемії коронавірусу в Україні.

Разом з тим коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 5 вересня, демонструє зростання. За вчорашню добу в області підтверджено 592 позитивні ПЛР-тести, а у Львові – 284.

Міський голова Львова Андрій Садовий вже попередив, що місто невдовзі може потрапити до "червоної" зони адаптивного карантину.

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