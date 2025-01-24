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Фото наслідків атаки на Львів: другий "приліт" біля одного й того ж будинку в Підбірцях

Фото наслідків атаки на Львів: другий "приліт" біля одного й того ж будинку в Підбірцях

Пошкоджене помешкання у селі Підбірці, біля Винників, на Львівщині. / Фото: facebook/Андрій Садовий

"Приліт" біля цього ж будинку стався 2022-го.

Під час російської атаки безпілотників вночі 24 січня сталися руйнування у селі Підбірці, біля Винників, у Львівській області. Минулося без потерпілих. 

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. 

З його слів, дрон частково пошкодив приватний будинок та автомобіль у селі Підбірці Львівської громади. У будинку вибито вікна. 

"Біля цього ж будинку вже були прильоти у 2022 році. Вже вдруге вибуховою хвилею вибито вікна, частково пошкоджено дах і кімнати всередині. Поруч утворилася вирва", - наголосив міський голова. 

Руйнування у селі Підбірці, біля Винників, на Львівщині. / © facebook/Андрій Садовий
Руйнування у селі Підбірці, біля Винників, на Львівщині. / Фото: facebook/Андрій Садовий
Руйнування у селі Підбірці, біля Винників, у Львівській області. / ©
Руйнування у селі Підбірці, біля Винників, у Львівській області.

Нагадаємо, вночі 24 січня дрони атакували Львівську область.  В регіоні спрацювали сили ППО, але є пошкодження через падіння уламків дронів. 

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