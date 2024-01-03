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Фіктивний шлюб не допоміг виїхати до Польщі: на кордоні викрили нареченого-ухилянта

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Фіктивний шлюб не допоміг виїхати до Польщі: на кордоні викрили нареченого-ухилянта

"Подружжя", яке затримали на кордоні через фіктивний шлюб / Фото: Державна прикордонна служба України

Чоловік уклав фіктивний шлюб із жінкою, яка має інвалідність.

Українські прикордонники у пункті пропуску до Польщі затримали 44-річного чоловіка, який уклав фіктивний шлюб з 57-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи.   

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Так, прямуючи до Польщі через пункт пропуску "Краківець", для проходження прикордонного контролю пара надала свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки, як підставу для виїзду. Проте в ході додаткової перевірки "подружжя" зізналося, що шлюб уклали за розрахунком. 

Про випадок повідомили Національну поліцію.

Громадянці повідомлено підозру у вчиненні злочину "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Раніше ми писали, які скандальні норми можуть "викинути" із законопроєкту про мобілізацію.

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