Фатальна помилка: на Львівщині внаслідок отруєння грибами померла 37-річна жінка

Жінка приготувала страву із дикорослих грибів, серед яких, ймовірно, була бліда поганка.

У Львівській обласній клінічній лікарні померла 37-річна пацієнтка з Червоноградського району, у якої діагностували отруєння грибами.

Про це повідомили у пресслужбі Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Симптоми отруєння у жінки з’явилися в день споживання грибів: нудота, блювота, біль в животі, діарея, загальна слабість.

При зверненні за медичною допомогою вона повідомила, що приготувала смажені парасольки, які збирали у лісосмузі в Червоноградському районі. Медики припускають, що серед зібраних грибів, ймовірно, була бліда поганка.

Наступного дня швидка допомога доставила жінку до Львівської обласної інфекційної лікарні.

“На третю добу перебування у стаціонарі за рішенням консиліуму лікарів пацієнтку перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Львівської обласної клінічної лікарні з діагнозом “отруєння грибами”, – розповіла Ірина Куліш, завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

На сьому добу перебування в стаціонарі пацієнтка померла.

Загалом цього року на Львівщині було зареєстровано 5 випадків отруєння грибами, з них 4 закінчились смертю пацієнтів. У 2022 році реєструвались 6 випадків, зокрема 2 - серед дітей. Торік усі пацієнти одужали.

Нагадаємо, у вересні в Львівській області зафіксували перший цього року випадок смерті через гриби. 73-річна жителька Трускавця померла після вживання їстівних грибів.

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