Facebook заблокував одну із найбільших львівських спільнот, де користувачі просили порад

Адміністратори спільноти зазначили, що "Людоньки, порадьте" заблокували через скарги користувачів.

Facebook заблокував одну із найбільших львівських спільнот "Людоньки, порадьте", де користувачі звертались за порадами щодо різних життєвих проблем.

Про це повідомляє видання "Варта-1".

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У спільноту "Людоньки, порадьте" входило понад 365 тисяч користувачів з Львівщини та інших регіонів України. Тут запитували порад щодо особистих та побутових проблем.

Адміністратори спільноти зазначили, що "Людоньки, порадьте" заблокували через скарги користувачів. Їм прийшло попередження про те, що група не "відповідає стандартам спільноти та її видалять, якщо не будуть усунені порушення".

"Варта 1"

Нагадаємо, уряд Нігерії заблокував Twitter через видалення публікації президента.

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