"Евакуація" до Львова: місцева влада розповіла, чи просили іноземні посольства виділити їм приміщення

"Евакуація" до Львова: місцева влада розповіла, чи просили іноземні посольства виділити їм приміщення

У Львові готові допомагати іноземним посольствам.

Іноземні посольства не просили владу Львова та Львівської області про виділення їм приміщень.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Очільниця Львівської обласної ради Ірина Гримак повідомила, що іноземні дипломатичні відомства не зверталися до них із проханням про виділення їм приміщень для роботи. Очільник Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що до них також не надходило аналогічних прохань.

Мер Львова Андрій Садовий також зазначив, що Львівська міська рада не отримувала ніяких звернень, проте там готові допомагати іноземним дипломатам.

Як повідомляла ТСН, на вулицях Львова помітно побільшало автомобілів з дипломатичними номерами, зокрема майже два десятки машин припарковані біля одного із готелів у середмісті. З Києва до Львова переїздять представники посольств Канади, США, Нідерландів, а також з Дніпра сюди набечто вже приїхали німецькі дипломати з тамтешнього консульства.

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