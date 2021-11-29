Еротична вечірка на роковини Голодомору у Львові: відомі компанії припиняють співпрацю з скандальними блогерами

Еротична вечірка на роковини Голодомору у Львові: відомі компанії припиняють співпрацю з скандальними блогерами

Блогери у Львові на День пам'яті жертв голодоморів організували вечірку, яку в соцмережах підписували, як "Блогерська голодна туса".

Відомі компанії припиняють співпрацю із скандальними блогерами, які "засвітились" на еротичній вечірці в роковини Голодомору.

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Про це йдеться на сторінці активіста Андрія Смолія у Facebook.

Зазначимо, що відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених. Також на це святкування прийшло багато українських блогерів-мільйонників. Дехто підписував фото із вечірки: "Блогерська голодна туса". Це все відбувалось у роковини Голодомору.

Через це про припинення співпраці із блогером Олександром Заліском та іншими його гостями повідомили такі компанії: "Метро", "Нова пошта", LOVARE та український бренд чоловічих костюмів "Andreas Moskin". Також громадські активісти звернулись і до інших компаній, щоб ті висловили свою позицію.

Нагадаємо, у Львові після скандальної еротичної вечірки блогерів на роковини Голодомору тимчасово призупинили роботу Будинку вчених.