Елемент тоталітарного комуністичного режиму: у Львівській області демонтують "Вічний вогонь"

У місті створили організаційний комітет, який займатиметься демонтажем.

У м. Дрогобич Львівської області міська рада ухвалила рішення демонтувати "Вічний вогонь" також у там хочуть перенести останки радянських воїнів, які можуть бути поховані під цим меморіалом.

Про це йдеться у повідомленні Дрогобицької міської ради.

Як зазначається, в Дрогобичі у серпні тривали публічні обговорення щодо можливого демонтажу радянського меморіалу, оскільки це елемент тоталітарного комуністичного режиму. За їхніми результатами міська влада ухвалила рішення створити оргкомітет з питань демонтажу радянського меморіалу.

"Меморіал пам’яті жертв німецько-радянської війни "Кладовище радянських воїнів" був побудований у Дрогобичі в 1974 році. За свідченнями дрогобичан старшого покоління, в цьому місці ховали співробітників підрозділів НКВС-МВС та НКДБ-МДБ-КДБ, які загинули в післявоєнний період в боях з борцями за незалежну Україну. Є й такі очевидці, які стверджують, що жодних захоронень під меморіалом насправді немає. Думки істориків та науковців з цього приводу – різняться", - повідомили в міській раді.

В організаційний комітет з демонтажу "Вічного вогню" увійшли представники Дрогобицької міської ради, депутатського корпусу, представники правового управління, відділів культури, архітектури і містобудування, представник української греко-католицької церкви, громадські активісти. Вони ухвалили рішення про знесення радянського меморіалу. Також там планують напрацювати рішення стосовно того, як надалі варто облаштувати цю територію.

Нагадаємо, у м. Коломиї Івано-Франківської області демонтували аварійний пам'ятник радянському солдату. Замість нього на площі вшановуватимуть Героїв України, які боролись за незалежність.

Новини України: у Львові демонтували радянський монумент слави

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання