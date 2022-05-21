Електроенергія зі сміття: на Грибовицькому полігоні запустили біогазову електростанцію

На Грибовицькому полігоні у Львівській області 21 травня запустили роботу біогазової електростанції. Вона викачує газ і перетворює його на електроенергію.

Зауважимо, що полігон, який раніше був горезвісним сміттєзвалищем, перетворився на джерело чистої енергії.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"З чого робити добро, як не зі зла. З чого робити електроенергію, як не зі сміття. У Львові так і робимо. Сьогодні на Грибовицькому полігоні запустили біогазову електростанцію. Вона викачує газ і перетворює його на електроенергію. Тобто полігон, який всі сприймали як проблему та загрозу, перетворився на джерело чистої енергії", – йдеться у повідомленні.

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За словами Садового, цей проєкт приноситиме кошти для Львова у наступні роки.

Мер міста додав, що біогазова електростанція побудована в межах спільного проєкту НАК "Нафтогаз України" та компанії Clear Energy.

Нагадаємо, 29 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом виникла пожежа. Згодом з'явилася інформація, що під час гасіння пожежі стався зсув сміття. В результаті під завалами опинилися троє рятувальників. Надзвичайники загинули.

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