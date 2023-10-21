Експрокурору Ільницькому, який відгуляв помпезне весілля у Львові, принесли повістку - ЗМІ

У Львові намагалися вручити повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому, який нещодавно відгуляв лакшері весілля.

Про це повідомляє "Експрессо.Захід"

"20 жовтня за адресою проживання повістку експрокурору вручили представники Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова.

Святкування тривало два дні. У перший день, за даними ЗМІ, на весіллі було понад 300 гостей. Для них виступали Олександр Пономарьов, Оля Полякова, гурт “Дзвони сонця”. Ведучим свята був шоумен Григорій Решетнік.

Другого дня гостей розважав Дзідзьо, і було запрошено 500 осіб.

У Держбюро розслідувань відреагували на інформацію про пишне весілля колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви та колишнього прокурора Ростислава Ільницького у Львові. Там наголосили, що вони не відповідають за вчинки експрацівниці.

Журналісти намагалися підрахувати у скільки вартувало святкування, оскільки лише 8-поверховий торт для молодят міг коштувати близько 100 тисяч гривень.

Про святкування пишного весілля дізнались ЗМІ, а згодом – і вся Україна. Більшість українців вкрай негативно зреагували на подію: вони були обурені такому святкуванню у той час, коли триває повномасштабна війна з Росією.

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