Експрокурора Ільницького, який влаштував весілля за $1 млн, піймали на горищі у Львові

Львівські правоохоронці затримали "на гарячому" адвокатку, яка допомагала громадянам в ухиленні від мобілізації. Затримана – адвокатка Богдана Москва, теща експрокурора Ростислава Ільницького. Зятя теж затримали в будинку родички.

Про це повідомили джерела "Української правди" у правоохоронних органах.

За даними джерела УП, прокуратура та СБУ задокументували факт вимагання та одержання адвокаткою Богданою М. (яка є тещею Ільницького) неправомірної вигоди в розмірі 3 500 доларів США за вплив на ухвалення рішення службовими особами низки ТЦК та СП Львівської області щодо оновлення військово-облікових даних та отримання QR-коду двома військовозобов’язаними, а також надання одному з них відстрочки від призову по мобілізації.

Фото: Українська правда

5 липня адвокатку затримали після отримання грошових коштів у сумі 3 500 доларів США.

Під час обшуку на горищі будинку затриманої правоохоронці виявили та затримали розшукувану особу, а саме – Ільницького Ростислава Васильовича.

Джерело УП додало, що наразі здійснюються невідкладні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, встановлюються інші можливі співучасники злочину, за результатами проведення яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру.

Зазначимо, пресслужба СБУ поки що не публікувала підтверджень чи спростувань заяви анонімних джерел журналістів.

Нагадаємо

Ростислав Ільницький був заступником прокурора Радехівської прокуратури Львівської області 2019 року, а 2023-го працював у Печерській прокуратурі Києва (звільнився орієнтовно влітку-восени того ж року, повідомили ЗМІ.) Про його весілля стало відомо в жовтні 2023 року. Згідно з розповідями гостей, їх розважала співачка Ольга Полякова. За оцінками, весілля стало у суму близько 1 млн дол..

За оцінками кондитерів, один тільки торт став молодятам у приблизно 100 тисяч гривень.

Після того, як стало відомо про розкішне весілля, Ростислав отримав повістку в армію, від якої сховався. ДБР відкрило справу щодо ухилення посадовця від мобілізації й чоловіка оголосили в розшук.

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