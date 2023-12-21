Експрокурора Ільницького, який відгуляв пишне весілля у Львові, розшукує поліція

Експрокурора підозрюють у підробці та використанні підроблених документів.

Експрокурора Ростислава Ільницького, який у жовтня цьогоріч відгуляв пишне весілля у Львові, оголосили у розшук.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Відповідно до оприлюдненої інформації, Ільницького розшукують за підробку документів від 1 грудня. Зокрема, його звинувачують за трьома частинами 358 статті Кримінального кодексу, а саме:

ч.1 — Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором.

— Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором. ч.3 — Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

— Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. ч.4 — Використання завідомо підробленого документа.

Львівське видання LVIV.MEDIA намагалося зв'язатися із Ільницьким, аби дізнатися про які документи йдеться, однак до нього не змогли додзвонитися. Ймовірно, його телефон був вимкнений.

Нагадаємо, колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова. Журналісти намагалися, що лише 8-поверховий торт для молодят міг коштувати близько 100 тисяч гривень.

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