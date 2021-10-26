Експеримент МОЗ вдався: у вакцинованому Моршині немає жодного госпіталізованого з коронавірусом

Станом на 26 жовтня у місті двома дозами вакциновані 74% жителів, однією дозою – 75%.

У курортному містечку Моршин Львівської області, який навесні взяв участь в експерименті МОЗ з масової вакцинації, немає жодного госпіталізованого пацієнта із коронавірусом.

Про повідомив міський голова Руслан Ільницький, пише "УНІАН".

"Ми стовідсотково можемо сказати, що експеримент, який ми провели у квітні-травні із вакцинації населення міста, вдався. Влітку у нас взагалі не було хворих на COVID-19. З початком чергової хвилі захворюваності була госпіталізована лише одна 80-річна бабуся, але вона мала щеплення і перенесла хворобу у легкій формі, лише тиждень перебувала у лікарні. Зараз по місту ми маємо 22 людини, які хворіють на коронавірус, але всі вони лікуються вдома, амбулаторно, ніхто не госпіталізований", - заявив Ільницький.

Нагадаємо, у курортному містечку Моршин на Львівщині 16 квітня запустили пілотний проєкт Міністерства охорони здоров'я України з масової вакцинації містян від COVID-19 для вироблення колективного імунітету.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

У вакцинованому Моршині немає жодного хворого на COVID-19: Віктор Ляшко прокоментував експеримент

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