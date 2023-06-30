"Дзвонить брату і вимагає брехати, що той невдало впав": на полігоні капітан ледь не до смерті побив бійця, який воював у Бахмуті

Коли допитують свідків серед інших солдатів, то вони мовчать, бо перебувають на території полігону і бояться за своє життя.

На полігоні у Львівській області 30-річний боєць Назар Матвіїшин став жертвою побиття. Там наразі тимчасово дислокується підрозділ прикордонника. Напередодні Назара госпіталізували у військовий госпіталь із діагнозом "гострий апендицит", однак в ході операції, лікарі виявили сильні пошкодження внутрішніх органів. Й вже потім з'ясувалось, що захисника, який лише повернувся із пекельних боїв на Донеччині, жорстоко побив командир.

Про це пишуть "Факти".

ДБР та військова прокуратура зареєстрували кримінальне провадження за цим фактом.

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У свою чергу рідні потерпілого наполягають на справедливому розслідуванні, бо побоюються, що винуватець, який вже почав залякувати свідків, може уникнути відповідальності. Крім того, зазначають вони, побиття у частині відбуваються на постійній основі як "профілактика".

90 днів у Бахмуті без ротацій

"Наша родина мешкає у селі Великі Грибовичі, у мирному житті Назар займався будівельною справою, власної сім'ї не встиг створити, — розповіла сестра потерпілого воїна Марта Матвіїшин. — Після повномасштабного вторгнення він оббивав пороги всіх військкоматів, бо хотів боронити країну. Але не був їм цікавим, тому що жодного досвіду службу не мав. То ж йому сказали, що як тільки буде потреба, знайдуть його. Проте Назар був непохитним. Й на початку травня 2022 року брата таки взяли добровольцем, і він потрапив до прикордонних військ в одну з частин на Львівщині. Навчання пройшов на Волині, ніс службу на кордоні. Потім з побратимами їх відправили у Бахмут, де без ротацій вони провели 90 днів. Що ми тоді переживали, одному Богу відомо. Весь час недоспані ночі, сльози та молитви. У січні 2023 року брат приїхав на 10 днів відпустки додому, тоді воював у Часовому Яру на Донеччині. Там теж відбувались жахи, брат надсилав фото та відео, де не раз дякував Всевишньому, що вижив після чергового бою. Нещодавно бійці тієї частини, серед яких брат, повернулись у розташування частини. Ми ще їздили з мамою до нього й возили йому нову форму, бо стара була зрешечена осколками. Додому бійців не відпускали, перевели на полігон. Там у Назара й стався конфлікт з капітаном Іваном Зазульчаком".

Прикордонник Назар Матвіїшин з побратимами провів у Бахмуті 90 днів без ротацій вони провели 90 днів.

Пощастило з хірургом

Сестра Марта дуже просила брата розповісти про пережите, він спочатку не хотів, бо боявся, що як повернеться назад, його можуть вбити.

"Мені він довірився й навіть показав фото свого кривдника — високого, кремезного спортсмена. Знаю, що до цього Назар не знав того Івана й вони разом не воювали. Наскільки мені відомо, брат вийшов з палатки пізно ввечері, щоби сходити у туалет. А офіцерський склад неподалік сидів на лавочці та, ймовірно, випивали. Капітан вчепився до брата зі словами: "Що ти там сциш?" Слово за слово й почався конфлікт. Капітан почав бійку, він наніс такі важкі удари брату в область живота, що йому стало дуже погано. Хтось викликав швидку. Унаслідок розриву печінки в брата стався внутрішній крововилив. Якщо б лікарі вчасно не зробили операцію, він би помер. Що цікаво, попередньо командування частини заявило лікарям шпиталю, що у Назара апендицит. Та лікарі, провівши свої обстеження, заявили, що це не так. Вони помітили сліди побиття. 26 червня брата терміново оперували", - розповіла дівчина.

Назару пощастило з медиками, адже лікуючий хірург заявив, що навіть під дулом автомату не змінить висновку. Саме він викликав внутрішню безпеку, за що родина бійця вдячна цій людині.

"Керівництво каже до захисників, які вижили у тому пеклі "Пі…ри, підйом"

Коли допитують свідків серед інших солдатів, то вони мовчать, бо перебувають на території полігону і бояться за своє життя.

"Чесно кажучи, я коли побачила фото того чоловіка — то сама би боялась його. Мій Назар високий та худенький, а той в рази більший", - каже сестра постраждалого.

Капітан, який побив Назара, телефонував йому, просив, аби я сестра заяву в органи, й щоб змінилась версія на те, що це сам Назар впав з другого поверху.

"Але ми націлені битись до кінця. Бо завтра цей капітан когось просто вб'є ні за що. Вони там знущаються з бійців. Знаєте, як вони звертаються під час підйому о шостій ранку до них? Керівництво каже до захисників, які вижили у тому пеклі і на руках яких кров побратимів: "Пі…ри, підйом". Ось така "повага" від тих, хто був у тилу. Зазначу, що мій брат людина неконфліктна, ось до мене телефонував його командир й просив провідати. Його люблять та поважають, він один з небагатьох на відмінно здав стрільбу на ПЗРК і отримав сертифікат. Назар мав велике майбутнє в армії, але зараз лежить у реанімації калікою. Це дуже несправедливо", - зазначила Марта.

Що кажуть у прокуратурі

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону повідомили, що за фактом побиття солдата відкрили кримінальне провадження.

"За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст.426−1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень)", — заявила речниця військової прокуратури Юлія Шевченко.

Розслідування справи здійснює ДБР. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини, опитують свідків, потерпілого. Якщо вину капітана доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині офіцер жорстоко побив військового, а потім змусив його ще й прибрати у душовій. Тоді чоловік пішов у пральню, де в нього відмовили ноги.

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