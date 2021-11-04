Двічі встромив ножа у шию: у Львівській області 31-річний чоловік вбив 53-річну жінку в гостях

Обидвоє прийшли до товариша погостювати, як там між ними виник смертельний конфлікт.

У середу, 3 листопада, в квартирі одного з будинків на вулиці Карпатській у Дрогобичі Львівської області вбили 53-річну місцеву мешканку. У злочині запідозрили її 31-річного приятеля.

Як розповіли у пресслужбі поліції Львівщини, загибла разом із 31-річним підозрюваним пішли у гості до спільного товариша. Там між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав жінці удари ножем, спричинивши смертельні травми.

Про вбивство у поліцію заявив товариш, в яких гостювали жінка та підозрюваний.

За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці. На шиї загиблої вони виявили дві колото-різані рани, які, за попереднім висновком медиків, і стали причиною смерті.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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