Два роки переховувалася: у центрі Львова затримали жінку, розшукувану за вбивство

Затримана виявилася жителькою Харківщини, яка перебуває два роки у розшуку.

У центрі Львова патрульні затримали 35-річну жінку, яка перебуває в розшуку за вбивство.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Патрульні зупинили жінку на проспекті Свободи за порушення комендантської години. Під час перевірки документів 35-річної мешканки Харківщини, патрульні встановили, що вона перебуває у розшуку за вбивство, скоєне у 2020 році.

Патрульні повідомили ініціатора розшуку про затримання жінки і супроводили її до відділку поліції для подальшого встановлення усіх обставин.

Нагадаємо, у Львові затримали російського агента, який оселився поряд з енергетичним об'єктом під виглядом переселенця з Донеччини.

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