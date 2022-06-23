ДТП під Львовом: загинула пасажирка автомобіля, в який в’їхав причіп від трактора (фото)

ДТП під Львовом: загинула пасажирка автомобіля, в який в’їхав причіп від трактора (фото)

У селі Поршна, поблизу Львова, сталася смертельна ДТП за участю трактора. Загинула 60-річна жінка.

ДТП трапилася сьогодні близько 8:00 ранку.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

На підйомі дороги від трактора New Holland, яким керував 30-річний місцевий мешканець, відірвався причіп та в’їхав у автомобіль Mini Cooper під керуванням 68-річного львів’янина.

Унаслідок ДТП пасажирка легковика, 60-річна львів’янка, отримала важкі травми і померла на місці події.

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків: одна людина загинула та ще троє отримали тілесні ушкодження.

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