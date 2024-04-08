Дружина начальника патрульної поліції Львівщини придбала авто Toyota Prius за 5000 грн – декларація

Андрій Крутень, який у січні 2023 року став начальником патрульної поліції Львівщини, оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. У документі вказано, що його дружина Олександра минулого року придбала авто Toyota Prius (2018 року випуску) лише за 5000 грн.

Про це йдеться у даних, вказаних у декларації начальника патрульної поліції Львівщини.

На сайтах з продажу авто, вживаний Toyota Prius (2018 року випуску) можна придбати від $20 тисяч.

Декларація Андрія Крутня

За 2023 рік Крутень отримав 647 224 гривень зарплати у поліції. Його дружина Олександра вказала 1237 тисяч гривень зарплати від ТзОВ "Дентамед 2000".

У Олександри Крутень також є автомобіль Audi A6 (2013 року випуску), яке вона придбала 2022 року за 130 тисяч гривень.

Олександра Крутень також вказала криптовалюту: Ethereum (100 838 грн), Bitcoin (82 973 грн), Ripple (9 365 грн).

Нагадаємо, у Львові чиновник виписував собі премії: його покарали, але він залишився "в плюсі".

Читайте також провідні новини дня: