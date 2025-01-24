Дрони атакували Львівську область: влада повідомила про наслідки

Інформації про потерпілих немає.

Вночі 24 січня Львівську область атакували російські бойові безпілотники. В регіоні спрацювали сили ППО, але є пошкодження через падіння уламків дронів.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Цієї ночі Львівщину атакували чотири ворожі бойові безпілотники. Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили", - поінформував чиновник.

Втім, внаслідок падіння уламків "Шахеда" в одному зі сіл Львівського району пошкоджено житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч – вирва, діаметром 4 метри. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, вночі моніторингові канали інформували про те, що на Київщині дрон влучив у багатоповерхівку.

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