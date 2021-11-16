Довго не відчиняла двері: у Львові знайшли труп жінки в квартирі

Довго не відчиняла двері: у Львові знайшли труп жінки в квартирі

Поліція по драбині добралася до квартири покійниці.

Сьогодні, 15 листопада, у Львові на вул. Музики, 34 в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку знайшли труп жінки. О 15:48 год. до рятувальників надійшло повідомлення, що 73-річна власниця помешкання вже тривалий час не відчиняє двері.

Тож на місце події виїхали надзвичайники. Як повідомили в ДСНС Львівщини, за допомогою висувної драбини рятувальників працівники поліції потрапили до квартири. В помешканні і було виявлено тіло жінки.

Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

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