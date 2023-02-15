"Дотелефонувався": на Львівщині спіймали чоловіка, який "замінував" міську раду (фото)

Псевдомінер анонімно зателефонував і повідомив про вибухівку у міській раді Нового Роздолу.

У Новому Роздолі, що на Львівщині, поліцейські затримали зловмисника, який повідомив про замінування мерії. За скоєне місцевому мешканцю загрожує до шести років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

"14 лютого, близько 17:00, до поліції надійшло повідомлення від аноніма про те, що міську раду в місті Новий Розділ заміновано. На місце події негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також слідчо-оперативна група. Правоохоронці обстежили приміщення міської ради та прилеглі території", - розповідають у поліції.

Під час обстеження усіх працівників мері евакуювали, але вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявили.

Вже невдовзі поліцейські встановили особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування. Ним виявився 42-річний мешканець Нового Роздолу, його затримали.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, у Рівному жінку засудили за фейкове замінування пошти.

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