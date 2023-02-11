"Досі відчуває руку, якої немає": у Львові протезували захисника Маріуполя (фото)

У Львові протезували 46-річного захисника Маріуполя Олександра Морського, який втратив руку під час оборони "Азовсталі". Чоловікові встановили механічний протез.

Про це розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Олександр – морський прикордонник, який захищав Маріуполь і пройшов полон в Оленівці.

"Він досі відчуває руку, якої немає. Її Олександру Морському ампутували на "Азовсталі", де Захисник провів два місяці, а потім стільки ж в полоні в Оленівці. У Національному реабілітаційному центр НЕЗЛАМНІ Олександр отримав протез та допомогу у відновленні", - йдеться у розповіді.

Олександр Морський служив у Маріуполі, а після виходу на пенсію залишився там жити. На захист міста чоловік став одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Фото: Роман Балук

Фото: Роман Балук

Фото: Роман Балук

Фото: Роман Балук

"Березень. Чергове бойове завдання: потрібно перевезти український десант на інший берег. Раптом їхній катер спалахує – в нього прилетіла російська ракета. Троє побратимів загинуло на місці. Олександр, на якому горів одяг, зумів вибратися з палаючого катера. Каже: його врятував янгол-охоронець", – розповідають у медоб’єднанні.

Те, що рука травмована, Олександр побачив тільки на пункті базування. Йому надавали першу допомогу, проте, аби врятувати життя, руку довелося ампутувати. Операцію виконали у шпиталі укриття "Азовсталі", яке між собою назвали "Залізяка".

У полоні в Оленівці Олександр пробув близько двох місяців. Він був одним з перших, кого обміняли.

Попри пропозиції поїхати за кордон, на протезування та відновлення приїхав до Львова. Нещодавно Олександр отримав механічний протез руки. Тепер за допомогою правої руки та м’язів спини він може піднімати та переносити предмети.

Нагадаємо, українські медики позбавляють бійців із ампутаціями фантомного болю.

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