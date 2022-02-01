Дорога "засипана" пляшками горілки: на трасі Київ-Чоп зіткнулись дві вантажівки (фото)

Причини ДТП встановлюються.
У Львівській області у вівторок, 1 лютого, у ДТП потрапили дві вантажівки. Через аварію рух трасою був ускладнений.
Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.
ДТП сталась на трасі Київ-Чоп поблизу села Запитів. Там зіткнулись дві вантажівки. Від удару з однієї фури випали металопластикові вікна, а з іншої - пляшки з горілкою.
На місці ДТП працювали правоохоронці. Причини аварії встановлюються.
У Мережі також опублікували відео, на якому видно, що траса "засипана" пляшками з горілкою. За попередніми даними, постраждалих у ДТП немає.
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