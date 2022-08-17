Допомагала чоловікам тікати за кордон: на схемі погоріла висока чиновниця Львівської міськради

У Львівській міській раді у вівторок, 16 серпня, провели обшуки.

Працівницю міської ради Львова підозрюють у тому, що вона за 1300 доларів допомагала чоловікам тікати за кордон.

Про це повідомляють у Львівській міській раді та Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, начальниця одного із районних відділів соцзахисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради разом із медиком організувала виготовлення довідки, за допомогою якої чоловіки могли виїжджати за кордон.

За такий документ посадовиця просила 1300 доларів. Жінку затримали.

"В ході проведення обшуку у службовому кабінеті посадовиці вилучено понад 17 тис доларів США, 1,3 тис євро та 4 тис грн. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру і обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюється причетність інших осіб до злочину", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У Львівській міській раді інформацію про затримання підтвердили. Там повідомили, що 16 серпня відбувся обшук службового кабінету в одному із відділів соціального захисту ЛМР.

"Львівська міська рада дякує правоохоронцям та буде максимально сприяти в розслідуванні. Також для мерії важливо, аби винні були покарані", - йдеться у повідомленні.

Проти чиновниці міської ради відкрили провадження за ч. 3 ст. 332 КК України.

Нагадаємо, у Закарпатській області на пункті пропуску "зцілився" ухилянт. Чоловік заплатив 3 тис. доларів за фальшиву довідку, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

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