До шкіл не прийшло 27 тис. дітей: у Львові учнів старших класів перевели на дистанційку

До шкіл не прийшло 27 тис. дітей: у Львові учнів старших класів перевели на дистанційку

Онлайн-навчання буде тривати два тижні.

У Львові школярів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання на два тижні.

Рішення ухвалила міська комісія ТЕБ і НС під час свого засідання 21 січня.

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Дистанційка у старшокласників розпочнеться від 24 січня. За словами мера Львова Андрія Садового, рішення пов'язане із зростанням інфікувавання коронавірусом серед дітей.

За словами міського голови, такої високої динаміки захворюваності у місті не було від початку COVID-пандемії. "Сьогодні на ранок 27 тисяч дітей не прийшли до шкіл. Хворих орієнтовно 10 тисяч. Велика частина на самоізоляції і частина не прийшла, бо цілі класи пішли на дистанційне навчання", - розповв Садовий.

Окрім старшої школи, на онлайн-навчання також переходить усе позашкілля. У понеділок, 24 січня, комісія ТЕБ і НС буде вирішувати, чи відправляти на дистанційку учнів 1-4 класів.

До слова, на дистанційне навчання від 24 січня підуть усі школи Львівської області. Кількість хворих на COVID-19, грип та ГРВІ перевищує 50%.

Як повідомлялося, у Львові стрімко зростає кількість госпіталізованих дітей із коронавірусом. Від початку пандемії в області найбільша кількість шпиталізованих дітей, їх загалом майже 90. В дитячій лікарні «Охматдит» нині дійсно рекордна кількість хворих на коронавірус дітей. Загалом 70 юних пацієнтів - їм від кількох місяців і до 17 років.

У Львові 70 дітей шпиталізовані з коронавірусом | Новини України

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