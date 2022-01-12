До Львова завезли отруйні фісташки з Туреччини

До Львова завезли отруйні фісташки з Туреччини

Держпродспоживслужба закликає бізнесменів вилучити з продажу небезпечну продукцію, а покупцям повідомляти у разі виявлення товару на полицях магазинів.

На Львівщину з Туреччини завезли смажені фісташках у шкарлупі, в яких виявили афлатоксини - токсичні і канцерогенні речовини.

Про це поінформувала у вівторок, 11 січня, пресслужба Головного управління держпродспоживслужби у Львівській області.

Повідомлення про небезпечний продукт експерти держпродспоживслужби отримали від Системи швидкого реагування харчових продуктів та кормів (RASFF) від 23 грудня 2021 року.

"Надійшло інформаційне повідомлення стосовно виявлення афлатоксинів (В1 = 15,7; загальна кількість = 19,9 мкг/кг – ррb) в смажених фісташках у шкарлупі, що експортувалися з Туреччини (виробник: Alagozler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti; експортер: Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi ve Ticaret A.S.) через Болгарію до України (отримувач: ТОВ "ОКЕАН КОМПАНІ ТРЕЙД", вул. Миру, 3, м. Київ, 03134)", - йдеться у повідомленні.

Держпродспоживслужба закликала операторів ринку негайного вилучити цей товар з обігу та письмово поінформувати компетентні органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів.

"Шановні споживачі, у разі виявлення цієї невідповідної продукції в обігу просимо негайно повідомити Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області за тел.:(032) 2526929 або звертайтесь до територіальних управлінь, відділів", - підсумували фахівці.

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