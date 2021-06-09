До Львова привезуть мощі Папи Римського Івана Павла II: де можна буде їх побачити

Духовенство та Львівська міська рада з нагоди 20 річниці візиту Папи розробили хештег для соціальних мереж #ПапаЛьвів20.

Наприкінці червня до Львова привезуть мощі Папи Римського Івана Павла II, а також висадять рідкісні дерева та організують ряд заходів. Це все відбуватиметься з нагоди 20 річниці візиту Івана Павла II до Львова.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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З нагоди вшанування Папи Івана Павла ІІ у Львові перейменовують частину вулиці Хуторівка (від вул. Стрийської до просп. Червоної Калини) на проспект Святого Івана Павла ІІ.

Заходи відбуватимуться на території Архикатедрального Собору св. Юра УГКЦ, храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, Митрополичої Базиліки Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ, парафії св. Івана Павла ІІ РКЦ та на інших локаціях міста.

В Архикатедральному Соборі св. Юра з нагоди 20-річчя візиту св. Папи Івана Павла ІІ, вірянам вділять повний відпуст з благословення Папи Франциска. Окрім того, 23 червня о 19.00 год охочі зможуть долучитися до особливого моління на вервиці, яка колись належала св. Папі Іванові Павлові ІІ. Щодня з 21 до 27 червня відбуватиметься зачитування енциклік святого Папи Івана Павла ІІ.



А в храмі Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові 27 червня об 11.00 год. Божественну Літургію очолить Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Від парафії також організовують велопрощу, лекторії, реколекції. Там також буде виставлена ікона з мощами св. Папи Івана Павла ІІ.

Також духовенство та Львівська міська рада з нагоди 20-річниці візиту Папи розробили хештег для соціальних мереж #ПапаЛьвів20. Жителів Львова та туристів закликають популяризувати заходи із вшанування святого Папи Івана Павла ІІ в соціальних мережах.

Також 25 червня у Митрополичій Базиліці Внебовзяття Пресвятої Діви Марії відбудеться святковий концерт. На площі біля храму св. Івана Павла ІІ РКЦ покажуть театральну виставу "Папа у Львові" від театру "Еммануїл". 26 червня звершать святкову Месу у храмі св. Папи Івана Павла ІІ РКЦ та освятять пам’ятник святому Івану Павлу ІІ.

Нагадаємо, папа Франциск поцілував татуювання з табірним номером на руці ексбранки Освенціму.

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