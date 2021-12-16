До Львова через туман не можуть вчасно потрапити літаки: які рейси затримуються (список)

До Львова через туман не можуть вчасно потрапити літаки: які рейси затримуються (список)

Через затримку літаків пасажирам деяких рейсів надають харчування.

Через густий туман в аеропорту "Львів" не сідали і не вилітали літаки. Рейс до турецького Стамбула скасували, а ті літаки, що мали приземлитися у Львові, сідали в інших летовищах України.

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Як повідомила пресслужба львівського аеропорту, погана видимість спровокувала затримку таких рейсів:

Рейс авіакомпанії Ryanair 3280 за маршрутом: Рига – Львів сів на запасний аеродром у Борисполі. Планує вилітати з Борисполя - 10.35. Приліт до Львова - 12.25. Цей рейс буде вилітати зі Львова на Ригу о 12.40. Пасажирам надається харчування у зв’язку з затримкою.

у Борисполі. Планує вилітати з Борисполя - 10.35. Приліт до Львова - 12.25. Цей рейс буде вилітати зі Львова на Ригу о 12.40. Пасажирам надається харчування у зв’язку з затримкою. Рейс авіакомпанії Ryanair 3120 Краків – Львів – не вилетів з Кракова до Львова. Пасажирам надається харчування.

– не вилетів з Кракова до Львова. Пасажирам надається харчування. Рейс авіакомпанії Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львів – сідає на запасний аеродром у Борисполі.

– Рейс авіакомпанії WizzAir 4485 Лондон - Львів – сів у Кошице.

– Рейс авіакомпанії Мотор Січ 263 Київ – Львів – затримується на виліт з Києва до 12.00

– на виліт з Києва до 12.00 Рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 201 Київ – Львів затримується до 14.00.

до 14.00. Відповідно рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 401 за маршрутом Львів – Харків затримується до 15.45.

до 15.45. Рейс авіакомпанії Роза Вітрів 162 Київ – Львів – затримується на виліт з Борисполя до 12.00; на виліт зі Львів до 14.15.

"Наголошуємо, що інформація постійно уточнюється та змінюється до покращення погодних умов", - повідомили у пресслужбі львівського летовища.

Як вже повідомляось, на трасах Львівщини видимість подекуди до сотні метрів. Через погані погодні умови вночі і над ранок вже сталося понад три десятки аварій, але минулося без потерпілих.

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