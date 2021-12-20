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До Львівської міської ради увірвався чоловік із пістолетом: фото

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До Львівської міської ради увірвався чоловік із пістолетом: фото

Фото: Управління поліції охорони в Львівській області

Обставини події встановлюють слідчі. 

До Львівської міської ради увірвався 26-річний чоловік. Він поводився агресивно та розмахував зброєю

Про це 20 грудня повідомили в Управлінні поліції охорони в Львівській області. 

Відомо, що до правоохоронців надійшов сигнал "Тривога" із приміщення Львівської міської ради. На місці події поліція охорони затримала чоловіка, який в Ратуші розмахував пістолетом. Також під час огляду в підозрюваного виявили ймовірно наркотичні речовини. 

Особу підозрюваного встановили. Це - 26-річний житель Львова. Чоловіка затримали. Обставини події встановлюють слідчі. 

Фото: Управління поліції охорони в Львівській області / ©
Фото: Управління поліції охорони в Львівській області

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