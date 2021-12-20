До Львівської міської ради увірвався чоловік із пістолетом: фото

Обставини події встановлюють слідчі.
До Львівської міської ради увірвався 26-річний чоловік. Він поводився агресивно та розмахував зброєю.
Про це 20 грудня повідомили в Управлінні поліції охорони в Львівській області.
Відомо, що до правоохоронців надійшов сигнал "Тривога" із приміщення Львівської міської ради. На місці події поліція охорони затримала чоловіка, який в Ратуші розмахував пістолетом. Також під час огляду в підозрюваного виявили ймовірно наркотичні речовини.
Особу підозрюваного встановили. Це - 26-річний житель Львова. Чоловіка затримали. Обставини події встановлюють слідчі.
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