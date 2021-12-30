"Дивовижна знахідка": у Львівській області на дерево повісили міну часів Другої світової війни

Міна становила небезпеку для місцевих жителів.
У лісі поблизу села Гримайлівка Золочівського району Львівської області знайшли міну часів Другої світової війни. Її невідомі повісили на дерево всього за кілька сотень від житлових будинків.
Про це повідомили в ДСНС України.
Рятувальники зазначили, що небезпечну вибухівку ймовірно знайшли невідомі та повісили на дерево. У ДСНС наголосили, що міна становила небезпеку для місцевих жителів, оскільки вона була за кілька сотень метрів від житлових будинків. Вибухотехніки уже знешкодили міну.
"Дивовижна знахідка. Невже після майже 80 років з часів Другової світової, ця мінометна міна провисіла на дереві ніким не помічена? Ця міна не виросла на дереві, наче плід, і не висить там з початку війни. Її туди турботливо повісили небайдужі громадяни, які вважають, що при виявленні вибухівки, це - єдиний правильний вихід", - наголосили у ДСНС.
Рятувальники закликали українців у випадку виявлення небезпечної вибухівки, одразу телефонувати на 101.
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