Дитина потрапила до реанімації: водія, який збив на Львівщині 11-річного хлопчика і втік, розшукали

Дитина потрапила до реанімації: водія, який збив на Львівщині 11-річного хлопчика і втік, розшукали

За життя важкотравмованого хлопчика борються медики.

Поліція розшукала водія, який на Львівщині збив 11-річного хлопчика та втік з місця події. Ним виявився 26-річний іноземець. Кермувальника вантажівки "Вольво", причетного до ДТП, поліцейські виявили у Волинській області, неподалік від державного кордону України.

Як повідомили у пресслужбі поліції Львіщини, в результаті аварії 11-річний хлопчик отримав важкі травми, за його життя борються медики.

"Сьогодні, близько 10 години ранку, поліцейські Львівщини спільно з колегами з Волинської області у місті Володимир-Волинський виявили вантажівку "Вольво", яка рухалась у напрямку кордону для виїзду з України, та зупинили транспортний засіб", - йдеться у повідомленні.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Зараз правоохоронці вирішують питання про затримання зловмисника.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. За скоєне водієві загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, 1 грудня близько 21:00 на вулиці Львівській у місті Великі Мости Червоноградського району водій збив 11-річного місцевого хлопчика, який переходив дорогу пішохідним переходом, та втік з місця події. Внаслідок ДТП дитина отримала важкі травми. Хлопчика госпіталізували до реанімаційне відділення, де його намагаються врятувати медики.

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