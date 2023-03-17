Дитина померла за три дні після народження: на Львівщині судитимуть лікарку 

На Львівщині лікарку (гінекологиню) судитимуть за недбале виконання службових обов'язків, що спричинило смерть новонародженого.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

У 38-річної лікарки на допологовому спостереженні перебувала вагітна жінка, яку обвинувачувана госпіталізувала та приймала пологи.

Слідчі встановили, що вагітна мала підстави, які відносять її до групи акушерського та перенатального ризику. Також жінка скаржилась на погіршення відчуттів рухів плоду, але лікарка не направила пацієнтку до відділення патології вагітних.

"Маючи усі наявні умови та можливості, не оцінила зміну стану плоду, при проведенні відповідного дослідження та гінекологічного огляду. Так і під час госпіталізації вагітної та ведення у неї пологів, не діагностувала та не встановила наявний діагноз", — йдеться у повідомленні.

Такі вчинки лікарки призвели до народження дитини у важкому стані. Немовля померло за 3 дні після пологів.

Лікарку судитимуть за фактом невиконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього (ч. 2 ст. 140 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років або позбавленням волі строком до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, у Дніпрі жінку, яка зробила смертельну ін'єкцію своєму півторарічному сину, засудили до восьми років позбавлення волі.

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