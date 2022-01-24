Діти були на санчатах: у Львівській області авто влетіло у подружжя з двома маленькими синами (фото)

Діти були на санчатах: у Львівській області авто влетіло у подружжя з двома маленькими синами (фото)

Усю сім'ю госпіталізували, найбільше постраждав 9-річний злопчик, для нього шукають донорів крові.

У неділю, 23 січня, в Самборі Львівсьокої області 20-річний водій авто збив чотирьох пішоходів - подружжя з двома дітьми. Аварія сталась близько 21.30 на автодорозі "Львів–Самбір–Ужгород".

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Опель Вектра", 20-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, скоїв наїзд на пішоходів, які перебували на тротуарі. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали четверо осіб – 33-річна жінка, 32-річний чоловік та двоє дітей віком 9 та 5 років – усі жителі Самбора", - йдеться у повідомленні.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Усіх їх госпіталізували до лікарні.

Як повідомила волонтерка Уляна Флишко на своїй сторінці у Facebook, у ДТП потрапила родина учасника АТО із Самбора.

"Подружжя із двома синами поверталося саме додому. Діти були на санчатах. В цей час на них наїхав автомобіль. Водій не впорався із керуванням і його занесло на тротуар, де саме йшла сім'я захисника України. У чоловіка — травми колін. Дружина в цій ДТП зламала руку і травмувала голову. Ще в одного хлопчика — забій головного мозку, перелом ноги. Найбільше постраждав їхній старший син — Андрійко, 9 років", - написала вона.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

За словами волонтерки, зараз 9-річний хлопчик перебуває у Львівській дитячій лікарні, що на Орлика. Для дитини шукають донорів з рідкісною групою крові 4-. Аби здати кров, усі охочі можуть звернутися до пункту забору на вулиці Миколайчука, зазначила жінка.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

У Дніпрі водій влаштував ДТП на коліях | Новини України

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