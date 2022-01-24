Діти були на санчатах: у Львівській області авто влетіло у подружжя з двома маленькими синами (фото)

Усю сім'ю госпіталізували, найбільше постраждав 9-річний злопчик, для нього шукають донорів крові.
У неділю, 23 січня, в Самборі Львівсьокої області 20-річний водій авто збив чотирьох пішоходів - подружжя з двома дітьми. Аварія сталась близько 21.30 на автодорозі "Львів–Самбір–Ужгород".
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.
"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Опель Вектра", 20-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, скоїв наїзд на пішоходів, які перебували на тротуарі. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали четверо осіб – 33-річна жінка, 32-річний чоловік та двоє дітей віком 9 та 5 років – усі жителі Самбора", - йдеться у повідомленні.
Усіх їх госпіталізували до лікарні.
Як повідомила волонтерка Уляна Флишко на своїй сторінці у Facebook, у ДТП потрапила родина учасника АТО із Самбора.
"Подружжя із двома синами поверталося саме додому. Діти були на санчатах. В цей час на них наїхав автомобіль. Водій не впорався із керуванням і його занесло на тротуар, де саме йшла сім'я захисника України. У чоловіка — травми колін. Дружина в цій ДТП зламала руку і травмувала голову. Ще в одного хлопчика — забій головного мозку, перелом ноги. Найбільше постраждав їхній старший син — Андрійко, 9 років", - написала вона.
За словами волонтерки, зараз 9-річний хлопчик перебуває у Львівській дитячій лікарні, що на Орлика. Для дитини шукають донорів з рідкісною групою крові 4-. Аби здати кров, усі охочі можуть звернутися до пункту забору на вулиці Миколайчука, зазначила жінка.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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