Дістали з бронхів ложку: у Львові медики врятували дівчинку, яка постійно кашляла та задихалась

Ще в березні дитині поставили діагноз обструктивний бронхіт, однак під час лікування її стан ніяк не покращувався.

У Львові медики "Охматдиту" дістали 4-сантиметрову ложку з дихальних шляхів 6-річної Яни, яка кілька місяців кашляла та задихалась.

Про це повідомили в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Яна ще в березні почала скаржитися на важке дихання та сильний кашель, тож батьки дівчинки звернулися до лікарні. Там дитині поставили діагноз – обструктивний бронхіт. Однак попри старанне лікування, стан дівчинки не покращувався, тож Яну скерували на дообстеження до " Охматдиту" .

Під час обстеження в дитячій лікарні медики виявили в дихальних шляхах Яни стороннє тіло. З’ясувалося, що це була пластикова ложка завдовжки 4 см.

Плистикова ложка, яку медики дістали із бронхів дівчинки / Фото: НДСЛ "Охматдит"

Що здивувало медиків

"Нетиповим було розміщення ложечки в лівому бронху. Адже майже завжди сторонні предмети потрапляють у правий бік. Також здивувало те, що дівчинці 6 років. Зазвичай подібні випадки трапляються з дітками віком до 3 років", – розповів завідувач педіатричного відділення "Охматдиту" Сергій Руденко.

Медики успішно видалили ложку і стан Яни покращився. Минулося без серйозних ускладнень.

Яна з мамою і лікарем після видалення з бронхів ложки / Фото: НДСЛ "Охматдит"

Медики звернулися до батьків

В "Охматдиті" зауважили, що потрапляння сторонніх тіл в організми дітей – дуже поширена проблема. Медики знаходять різні предмети у гортані, трахеї чи бронхах. Зазвичай через це виникає сильний кашель, задишка, посиніння губ, інколи зупинка дихання та непритомність.

"Батьки, будьте пильними та бережіть своїх діток. У разі поганого самопочуття дитини, обов’язково та вчасно звертайтеся за медичною допомогою!" – закликали в медзакладі.

Нагадаємо, раніше у київському "Охматдиті" лікарі провели унікальну операцію на мозку 16-річної дівчини: під час видалення пухлини пацієнтка була при тямі та навіть розмовляла з медиками.

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