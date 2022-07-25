Детокс-терапію по Майєру тепер можна пройти у Львові: медцентр Григорія Козловського став сертифікованим партнером

Спеціальний курс з очищення організму від шлаків, токсинів та непотрібних йому жирів, розроблений австрійським ученим, доктором Францом Ксав’єром Майєром ще на початку 20-го століття, тепер можна пройти у Львові у медичному центрі Emily Medical Center, який належить бізнесмену й почесному президенту футбольного клубу "Рух" Григорію Козловському.

Нещадно медичний заклад, що знаходиться у мальовничому природньому куточку на березі озера у лісопарковій зоні міста Лева (до площі Ринок усього 4 км), отримав статус сертифікованого центру терапії за програмою доктора Майєра.

Про це повідомив головний лікар та керуючий Emily Medical Center Тарас Кльофа.

За словами головного лікаря медцентру, отримання статусу сертифікованого центру з проведення Майєр-терапії дозволить надавати пацієнтам якісну допомогу згідно критеріїв міжнародної спільноти Майєр-терапевтів.

Як відомо, терапія передбачає дієтичне харчування, яке спрямоване на підвищення життєвих сил людини, за допомогою яких можна покращити здоров'я та позбутися хронічних захворювань.

Терапія за програмою доктора Майєра підбирається індивідуально для кожного пацієнта й корисна усім, незалежно від віку чи наявності хронічних ускладнень. Збагачення комплексу терапії мануальними практиками, масажем, лімфодренажною терапією, кисневою терапією дозволяють інтенсифікувати лікування і досягти кращих результатів за обмежений час.

Член міжнародної організації Майєр-терапевтів Сепп Фергель під час візиту до Львова зазначив, що вражений побаченим у Emily Medical Center, й додав, що центр відповідає усім міжнародним стандартам якості.

"Оснащення медичного центру на дуже високому рівні, усе продумано до дрібниць. Emily Medical Center абсолютно конкурентоздатний на світовій арені. Тут кваліфікований та привітний лікарський склад, чудове обслуговування пацієнтів та високого рівня кухня. Також один з найголовніших критеріїв оцінювання – наявність в медичному центрі сертифікованих лікарів, згідно з системою Майєр-терапії. І можу запевнити, що в Emily Medical вони є", – зазначив за результатами свого візиту Сепп Фергель.

Він також додав, що ситуація, що склалась зараз в Україні – жахлива. Втім, на його думку, дуже важливо, що в країні продовжують працювати такі куточки як Emily Medical Center, де можна оздоровитись та відчути себе безпечно.

"В такі складні часи ми не зупиняємось, а продовжуємо будувати Україну. Ми дуже вдячні доктору Сеппу Фергелю, який наважився приїхати в Україну й високо оцінив нашу з дружиною роботу. Це дійсно хороша новина, оскільки Emily Medical Center став всього третім медцентром в Україні, який офіційно має можливість проводити Майєр-терапію", - заявив Григорій Козловський.

Emily Medical Center – унікальний простір управління віком, здоров’ям та красою, адже саме тут кваліфіковані лікарі надають послуги на рівні світових стандартів медицини та косметології.

Кожна з лікувально-оздоровчих програм тривалістю 7 або 14 днів розробляється та формується індивідуально для пацієнта сертифікованими фахівцями Emily Medical Center за результатами комплексного обстеження.

Незалежно від тривалості, програми включають детокс та антиейджинг-терапію, а також складаються з п’яти блоків: дієтичне харчування; апаратно-лабораторна діагностика та консультації лікарів; терапії, апаратні методики, масажні та гідромасажні процедури; медикаментозне лікування; питний режим та підбір мінеральних вод у бюветі медичного центру.