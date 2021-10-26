Депутати захворіли: у Львові перенесли засідання облради через спалах COVID-19

Депутати захворіли: у Львові перенесли засідання облради через спалах COVID-19

Коли депутати повернуться до роботи, наразі невідомо.

Пленарне засідання Львівської обласної ради перенесли через спалах коронавірусу, зокрема, серед депутатів. Коли відновлять сесії, поки не відомо.

Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак на своїй сторінці у Facebook.

За таку ініціативу вступили самі ж депутати ЛОР.

"На жаль, серед депутатів Львівської облради, попри активну кампанію вакцинації, є інфіковані. Львівська область нині посідає третє місце в Україні за кількістю тих, в кого виявлено коронавірус. За таких обставин депутати облради вирішили подати приклад і утриматись від проведення пленарного засідання, яке триває довгий робочий день при великій скупченості людей", - пояснила Гримак.

Наразі не відомо, коли саме депутати відновлять роботу.

"Депутатський корпус активно готувався до проведення чергової сесії, депутатські комісії напрацювали всі необхідні рішення, тому при першій можливості проведення пленарних засідань буде відновлено", - додала очільниця облради.

Нагадаємо, коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 26 вересня, продовжує поширюватися високими темпами. За минулу добу на Львівщині виявили 1104 нових випадків коронавірусу, серед них 414 - львів'яни.

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