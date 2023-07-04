Депутатам Львівської облради вручили повістки до ТЦК під час сесії (фото)

Повістки депутатам облради військкоми вручали одразу на вході до сесійної зали.

Депутатам Львівської облради просто перед початком сесії 4 липня вручили повістки до ТЦК та СП.

Про це повідомив вранці депутат від "Свободи" Йосиф Ситник, показавши вручену йому повістку.

"Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили повістки. Слава Україні!" – йдеться в заяві депутата.

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Як повідомив депутат облради від "Євросолідарності" Олександр Ганущин, представники ТЦК вручили повістки депутатам облради одразу на вході до сесійної зали.

"Обласний військкомат виправляє помилку, допущену 24 лютого 2022 року. Повістки на вході в сесійний зал Львівська обласна рада", – заявив Ганущин, який зараз служить у 103-й бригаді ТрО.

Депутат Львівської облради Йосиф Ситник показав вручену йому повістку / Фото з Facebook-сторінки Ситника

Нагадаємо, у травні працівники військкомату роздали повістки депутатам Підволочиської селищної ради на Тернопільщині після завершення сесійного засідання.

А перед цим, у січні, повістки роздали усім депутатам-чоловікам Броварської міськради просто під час засідання. Зокрема, повістку тоді отримав мер Ігор Сапожко.

Чи можуть призвати на військову службу депутатів і мерів

Як пояснив адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий, під час воєнного стану мобілізації підлягають усі громадяни України, однак місцеві органи влади можуть подати списки броні на тих чи інших працівників. Так, якщо мер чи місцевий депутат не "заброньовані", їх можуть мобілізувати. Водночас навіть без бронювання призову на військову службу не підлягають військовозобов'язані чинні депутати Верховної Ради.

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